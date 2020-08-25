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25 августа 2020, 16:42 2

Рада "дала добро" на кредит на трассу "Киев - Одесса" и Львовскую объездную дорогу

25 августа 2020, 16:42 2
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Фото: Министерство инфраструктури Украины
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Парламент во время сегодняшнего заседания одобрил привлечение 500 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на дорожные проекты, среди которых - Львовская объездная дорога и ремонт трассы Киев-Одесса

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Regionews со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно сообщению, 450 млн евро привлекут в рамках финансового соглашения "Европейские дороги Украины III" сроком на 25 лет, в рамках развития Трансъевропейской транспортной сети.

"За эти средства будет отремонтировано 314 км автодороги М-05 Киев - Одесса в части Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Также средства пойдут на строительство 35 км северной об'їзної дороги Львова", - рассказал Криклий.

Второе ратифицированное Радой соглашение - о 50 млн евро от ЕИБ в рамках проекта "Транспортная связь в Украине - Фаза І". Общий объем финансирования по настоящему соглашению составляет 100 млн евро, из которых 50 млн - кредит ЕИБ и еще 50 млн - грантовые средства ЕС.

"Эти деньги направят на строительство северо-восточного участка объездной дороги вокруг Тернополя, строительство трех многоуровневых развязок и двух путепроводов во Львовской и Ровенской областях возле Тернополя", - добавил Криклий.

Ранее у Зеленского показали, как будет выглядеть новая обходная дорога вокруг Киева.

министр дороги Верховная Рада Мининфраструктуры парламент
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