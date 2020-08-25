17:20  25 августа
В предвыборном процессе будет задействовано полмиллиона членов комиссий
15:29  25 августа
Тимошенко подключили к ИВЛ, она в тяжелом состоянии – СМИ
19:01  25 августа
В зоне ООС на взрывном устройстве подорвались двое военных - штаб
UA | RU
UA | RU
25 августа 2020, 19:47 8

В "Слуге народа" опровергли заявление Кравчука о подаче воды в Крым

25 августа 2020, 19:47 8
Читайте також українською мовою
Это решение может принять только парламент
Это решение может принять только парламент
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что шансы рассмотрения Радой решения о восстановлении водоснабжения в Крым минимальны.

Об этом он сообщил журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и я думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте применять такие решения, а также их рассматривать", - сказал Арахамия.

Он добавил, что украинская власть "не планирует ничего запускать в Крым".

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить водоснабжение в оккупированный Крым, если там произойдет гуманитарная катастрофа.

Давид Арахамия вода Крым заявление Слуга народа Леонид Кравчук
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Флаг под ногами Зеленского: нардеп Федина обратилась в прокуратуру
25 августа 2020, 18:17
Пискуна уволили с должности советника Венедиктовой
25 августа 2020, 16:12
В "Слуге народа" обещают вернуть "пакет малыша"
25 августа 2020, 15:54
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
Все видео »
Ивано-франковский феномен. Почему у мэра Марцинкива нет конкурентов
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Запорожье
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »