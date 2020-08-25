В "Слуге народа" опровергли заявление Кравчука о подаче воды в Крым

Это решение может принять только парламент

Это решение может принять только парламент

Фото: скриншот видео

Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что шансы рассмотрения Радой решения о восстановлении водоснабжения в Крым минимальны.

Об этом он сообщил журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и я думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте применять такие решения, а также их рассматривать", - сказал Арахамия.

Он добавил, что украинская власть "не планирует ничего запускать в Крым".

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить водоснабжение в оккупированный Крым, если там произойдет гуманитарная катастрофа.