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25 серпня 2020, 20:58 7

"Слуга народу" блокує створення комісії щодо можливої держзради Єрмака - Лерос

25 серпня 2020, 20:58 7
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Комісія має розслідувати зрив спецоперації по затриманню бойовиків ПВК "Вагнера"
Комісія має розслідувати зрив спецоперації по затриманню бойовиків ПВК "Вагнера"
Фото: Facebook
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Фракція "Слуга народу" в парламенті блокує створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливої державної зради і зриву "вагнерівської спецоперації".

Про це повідомив у Facebook народний депутат Гео Лерос, передає RegioNews.

За його словами, керівництво правлячої фракції відмовляється подавати свої кандидатури до комісії.

Він додав, що особисто бачив частину матеріалів кримінальної справи №42014000000000457, в рамках якого планували затримати "вагнерівців", також нардеп спілкувався з учасниками цієї операції.

Проект вже минулого тижня зареєстровано, але мені відповіли, що керівництво фракції "Слуга Народу" відмовляється подавати свої кандидатури до комісії і, виконуючи команди Офісу президента, утримуватиметься від голосування за створення ТСК, що ще раз підтверджує причетність ОП до зливу спецоперації, бо якби їм не було чого приховувати, без вагань довели б, що це "марна справа", - повідомив Лерос.

Він закликав колег по парламенту наполягати на внесенні питання про створення Тимчасової слідчої комісії до порядку денного наступного засідання.

Створення ТСК це не вирок, це можливість представникам народу взяти контроль над резонансною подією, важливою для національної безпеки та оборони держави, перевірити обставини і підтвердити або спростувати інформацію", - підсумував народний депутат.

Нагадаємо, український журналіст Юрій Бутусов звинуватив главу Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді через зрив таємної операції українських спецслужб.

Згодом, партія "Голос" зажадала проведення розслідування можливої державної зради в Офісі Президента.

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка вся історія з затриманням найманців ПВК "Вагнер", заарештованих у Білорусі, є "блискучою медійною операцією".

19 серпня повідомлялося, що у справі "вагнерівців" в Раді створять комісію стосовно "зради" Єрмака.

Андрій Єрмак злочин Слуга народа Верховна Рада Гео Лерос комісія
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