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25 августа 2020, 17:45 3

СБУ блокировала контрабанду веществ для производства наркотиков на $70 тысяч

25 августа 2020, 17:45 3
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В этом деле были проведены обыски в четырех областях
В этом деле были проведены обыски в четырех областях
Фото: СБУ
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Сотрудники СБУ задержали членов международной преступной банды, занимавшейся контрабандой сильнодействующих веществ для изготовления наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в нее входили граждане Украины и их зарубежные сообщники. Они заказывали в Восточной Азии смеси с содержанием наркотических веществ, используемых для синтеза анаболических стероидов.

Чтобы избежать разоблачения, "товар" доставляли авиационным сообщением через международные почтовые сервисы под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания. По прибытии в международный аэропорт "Борисполь" груз транспортировали на склады и в подпольную лабораторию в Броварах Киевской области", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что преступники сбывали готовый товар под видом продукции известных брендов на территории Украины и поставляли в страны Западной Европы.

Следователи спецслужбы при участии оперативников и прокуроров провели 10 обысков по местам жительства, в офисах фигурантов дела, по адресам складов и подпольного производства в Броварах, Мариуполе, Кривом Роге, Одессе и Черноморске. Во время следственных действий правоохранители обнаружили почти 2 тонны готовой продукции, упаковки для фасовки товара и этикетки", - сообщают правоохранители.

Также были изъяты компьютерная техника, накопители и специальное оборудование, документация и более 70 тысяч долларов США.

Открыто дело по факту контрабанды наркотиков, устанавливаются все фигуранты дела.

Напомним, СБУ разоблачила экс-руководителей "Укртрансбезопасности" в нанесении свыше 100 млн грн убытков государству. Чиновники приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, которая значительно выше рыночной.

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