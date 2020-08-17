Расследование дела о $6 млн взятки Холодницькому продлили до ноября

Детектив НАБУ просил суд продлить срок следствия до 12 декабря

Детектив НАБУ просил суд продлить срок следствия до 12 декабря

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Высший антикоррупционный суд продлил срок досудебного расследования дела о предоставлении $6 млн взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницькому до 12 ноября 2020 года.

Как сообщает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело", такое решение 7 августа принял следственный судья ВАКС Владимир Воронько.

Детектив НАБУ просил суд продлить срок следствия до шести месяцев, то есть до 12 декабря. Он отмечал, что сейчас в уголовном производстве необходимо провести и завершить следующие процессуальные действия:

назначение и проведение судебной компьютерно-технической экспертизы вещественных доказательств;

завершения проведения судебной технической экспертизы денег, переданных для предоставления в качестве неправомерной выгоды; завершения проведения судебной экспертизы видеозвукозаписей разговоров трех подозреваемых по делу в течение 5-12 июня;

проведения ряда следственных и иных процессуальных действий, направленных на выяснение происхождения $6 млн, в том числе осуществления доступа к сведениям о движении средств за период с 1 января по 12 июня по счетам 11 компаний Burisma Group, а также связанных с ними юридических и физических лиц и другие следственные действия.

Напомним, 12 июня первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского и экс-сотрудник ГФС пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро.

15 июня все трое подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн. Как стало известно, речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.

Также НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Николаю Злочевскому, которого следствие считает организатором преступления.