Расследование дела о $6 млн взятки Холодницькому продлили до ноября
Высший антикоррупционный суд продлил срок досудебного расследования дела о предоставлении $6 млн взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницькому до 12 ноября 2020 года.
Как сообщает RegioNews со ссылкой на "Слово и дело", такое решение 7 августа принял следственный судья ВАКС Владимир Воронько.
Детектив НАБУ просил суд продлить срок следствия до шести месяцев, то есть до 12 декабря. Он отмечал, что сейчас в уголовном производстве необходимо провести и завершить следующие процессуальные действия:
- назначение и проведение судебной компьютерно-технической экспертизы вещественных доказательств;
- завершения проведения судебной технической экспертизы денег, переданных для предоставления в качестве неправомерной выгоды; завершения проведения судебной экспертизы видеозвукозаписей разговоров трех подозреваемых по делу в течение 5-12 июня;
- проведения ряда следственных и иных процессуальных действий, направленных на выяснение происхождения $6 млн, в том числе осуществления доступа к сведениям о движении средств за период с 1 января по 12 июня по счетам 11 компаний Burisma Group, а также связанных с ними юридических и физических лиц и другие следственные действия.
Напомним, 12 июня первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского и экс-сотрудник ГФС пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро.
15 июня все трое подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн. Как стало известно, речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.
Также НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Николаю Злочевскому, которого следствие считает организатором преступления.