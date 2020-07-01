Взятка в $ 6 млн: НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Злочевскому

Его считают организатором преступления

Его считают организатором преступления

Фото: Facebook

1 июля следователи НАБУ под руководством прокуроров САП сообщили о подозрении бывшему министру экологии времен президента Януковича Николаю Злочевскому в организации предоставления взятки руководству антикоррупционных органов.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, передает RegioNews.

Злочевского по ч. 3 ст. 27 Уголовного кодекса следствие считает организатором преступления, а именно предложения или обещания взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Поскольку местонахождение указанного лица пока не установлено, сообщение о подозрении осуществлено в соответствии со ст. 135, ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным лицом от предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

13 июня, руководители НАБУ и САП сообщили, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром Николаем Злочевским.