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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 16:13 5

Взятка в $ 6 млн: НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Злочевскому

01 июля 2020, 16:13 5
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Его считают организатором преступления
Его считают организатором преступления
Фото: Facebook
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1 июля следователи НАБУ под руководством прокуроров САП сообщили о подозрении бывшему министру экологии времен президента Януковича Николаю Злочевскому в организации предоставления взятки руководству антикоррупционных органов.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, передает RegioNews.

Злочевского по ч. 3 ст. 27 Уголовного кодекса следствие считает организатором преступления, а именно предложения или обещания взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Поскольку местонахождение указанного лица пока не установлено, сообщение о подозрении осуществлено в соответствии со ст. 135, ст. 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным лицом от предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

13 июня, руководители НАБУ и САП сообщили, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром Николаем Злочевским.

взятка НАБУ САП Николай Злочевський
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