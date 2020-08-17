Строительные халаты для медиков: в Закарпатской ОГА проходят обыски
В департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА проходят обыски по делу о закупке некачественных средств защиты для борьбы с COVID-19.
Об этом в Telegram сообщил журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.
По его словам, бывшей главе департамента здравоохранения Елизавете Биров и ее заместителю Ивану Гуштану вручены подозрения.
По моей информации, подозрения вручены за закупку непригодных защитных халатов для закарпатских медиков. Подозрение объявлено по статье 191 УК, а именно "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - написал Глагола.
Чиновников обвиняют в том, что они купили у фирмы 57 тысяч непригодных к использованию в медицине строительных халатов.
Халаты были закуплены для медиков без проведения тендера за сутки и по завышенной цене. Рыночная цена в 300 гривен, а они куплены по 480 гривен за штуку", - добавил журналист.
Глагола отметил, что также подозрение вручили директору фирмы-поставщика ООО "Гуд-медикал" Олегу Гудашу.
Обыски в депaртaменте здравоохранения проходят с участием следователей ГУНП и работников СБУ. Они изъяли документацию и проверяют рабочие документы.
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