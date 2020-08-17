На Полтавщине осудят преступную группу за присвоение более 18 млн госсредств

На продукцию и имущество предприятия наложен арест

На продукцию и имущество предприятия наложен арест

Фото: из открытых источников

Завершилось досудебное расследование в отношении организованной преступной группы из Полтавской области, которую подозревают в присвоении более 18 млн гривен из государственного бюджета.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

"Обвинительные акты в отношении руководителя и двух бухгалтеров коммерческой структуры направлены в суд. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений в составе организованной группы, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на имущество, общей стоимостью более 18 миллионов гривен, наложен арест. Также сотрудники прокуратуры Полтавской области обратились в суд с иском о возмещении причиненного государству ущерба.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что организовал "схему" руководитель коммерческой структуры, которая занималась экспортом молочной продукции. Привлек к противоправной деятельности двух бухгалтеров своего предприятия", - отмечается в сообщении.

Также согласно заключенному договору предприятие должно было экспортировать продукцию в соответствующих объемах, качестве и определенного производителя. Зная, что по своим мощностям производитель не в состоянии производить такое количество молочной продукции, руководитель общества подыскал отечественных производителей для закупки у них продукции аналогичного качества. В дальнейшем экспортировал ее под торговой маркой указанного в договоре производителя.

Кроме того, с целью искусственного формирования и увеличения размера налога на добавленную стоимость, злоумышленники проводили бестоварные операции по купле-продаже молочной продукции по завышенным ценам.

"В течение 2016-2017 годов за поставки молочной продукции за пределы Украины дельцы безосновательно получили из государственного бюджета возмещение налога на добавленную стоимость - свыше 18 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий.