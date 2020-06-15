Взятка в $6 млн: суд арестовал всех троих фигурантов дела

Общая сумма залога для всех подозреваемых составила более 244 млн гривен

Общая сумма залога для всех подозреваемых составила более 244 млн гривен

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для еще одной подозреваемой по делу о взятке руководителям антикоррупционных органов Елене Мазуровой.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, передает RegioNews.

Бывший руководительнице одного из департаментов ДФС Украины избрано содержание под стражей и залог в размере 120 024 000 гривен", - сообщили в САП.

Таким образом, суд избрал меры пресечения всем трем подозреваемым в подкупе руководства НАБУ и САП.

15 июня первый заместитель главы налоговой Киева Николай Ильяшенко был арестован на два месяца с правом внесения залога в 84 миллиона 80 тысяч гривен.

Также на два месяца, но с возможностью внесения залога в размере 40,4 млн гривен арестовали юриста компании Burisma Андрея Кича.

Должностному ГПС и руководителю группы компаний инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 369 УК Украины (пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение им в интересах третьего лица действия с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц). Бывший руководительнице департамента - ч. 4 ст. 369 УК Украины", - сообщают в САП.

Напомним, председатель ГНС Украины Алексей Любченко отстранил от исполнения обязанностей первого заместителя начальника ГУ ГНС в городе Киеве Николая Ильяшенко на время проведения дисциплинарного производства как одного из фигурантов по делу о шестимиллионной взятке.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 12 июня задокументировали факт дачи бывшим высокопоставленным лицом от предыдущей власти взятки в размере 6 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству НАБУ за закрытие дела против него.

В субботу, 13 июня, руководители НАБУ и САП сообщили, что взятку предлагали за закрытие дела, связанного с бывшим министром Николаем Злочевским, в отношении причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, выданного на подконтрольный беглому олигарху Курченко "Реал-Банк".

15 июня первого замглавы налоговой Киева Ильяшенко арестовали с залогом в 84 млн 80 тысяч гривен.