НАПК направило в суд протокол на заместителя Венедиктовой

Он несвоевременно подал декларацию о доходах

Он несвоевременно подал декларацию о доходах

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Национальное агентство по предупреждению коррупции в течении прошлой недели составило и направило в суд 16 административных протоколов, в том числе в отношении заместителя генерального прокурора Ирины Венедиктовой Алексея Симоненко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook, передает RegioNews.

Кроме Симоненко, по факту несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены протоколы на экс-начальника отдела Министерства экологии Владислава Марушевского, экс-заместителя главы АМКУ Игоря Лавренюка, а также в отношении начальника отдела Счетной палаты Мирослава Рогачука.

По признакам конфликта интересов НАПК составило и направило в суд админпротоколы в отношении следующих чиновников:

Иван Кузь, начальник Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области;

Оксана Пульберг, начальник отдела распоряжения землями сельскохозяйственного назначения Управления землеустройства и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области;

Петр Филимонов, бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Запорожской области.

В отношении руководителей политических партий было направлено в суд административные протоколы по факту нарушения порядка представления финансовой отчетности:

Олег Гончарук ("Всеукраинское объединение "Платформа общин")

Андрей Древицкий ("Партия Народный порядок")

Артем Цивинский ("Мы-киевляне")

Александр Давыденко ("Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью")

Станислав Николаенко ("Справедливость")

Антон Земсков ("Воля").

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции раскритиковал подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе, поскольку это создаст коррупционные риски.

Также сообщалось, что НАПК проверит миллионные доходы заместителя Малюськи. В своей декларации он указал несколько объектов недвижимости и люксовые автомобили.