09:44  17 августа
В Украине за сутки зафиксировано 1464 новых случая коронавируса
09:11  17 августа
В Украине сменили распределение карантинных зон и ужесточили ограничения
08:19  17 августа
Ситуация на Донбассе: обстрелов нет, боевики придерживаются режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
17 августа 2020, 11:28 3

НАПК направило в суд протокол на заместителя Венедиктовой

17 августа 2020, 11:28 3
Читайте також українською мовою
Он несвоевременно подал декларацию о доходах
Он несвоевременно подал декларацию о доходах
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Национальное агентство по предупреждению коррупции в течении прошлой недели составило и направило в суд 16 административных протоколов, в том числе в отношении заместителя генерального прокурора Ирины Венедиктовой Алексея Симоненко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook, передает RegioNews.

Кроме Симоненко, по факту несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены протоколы на экс-начальника отдела Министерства экологии Владислава Марушевского, экс-заместителя главы АМКУ Игоря Лавренюка, а также в отношении начальника отдела Счетной палаты Мирослава Рогачука.

По признакам конфликта интересов НАПК составило и направило в суд админпротоколы в отношении следующих чиновников:

  • Иван Кузь, начальник Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области;
  • Оксана Пульберг, начальник отдела распоряжения землями сельскохозяйственного назначения Управления землеустройства и охраны земель Главного управления Госгеокадастра в Черновицкой области;
  • Петр Филимонов, бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления ГНС в Запорожской области.

В отношении руководителей политических партий было направлено в суд административные протоколы по факту нарушения порядка представления финансовой отчетности:

  • Олег Гончарук ("Всеукраинское объединение "Платформа общин")
  • Андрей Древицкий ("Партия Народный порядок")
  • Артем Цивинский ("Мы-киевляне")
  • Александр Давыденко ("Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью")
  • Станислав Николаенко ("Справедливость")
  • Антон Земсков ("Воля").

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции раскритиковал подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе, поскольку это создаст коррупционные риски.

Также сообщалось, что НАПК проверит миллионные доходы заместителя Малюськи. В своей декларации он указал несколько объектов недвижимости и люксовые автомобили.

суд Офис генпрокурора НАПК декларации коррупция Ирина Венедиктова
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Расследование дела о $6 млн взятки Холодницькому продлили до ноября
17 августа 2020, 11:07
"Не нашел никого, кроме журналистов" - судья Вовк о допросе в НАБУ
17 августа 2020, 10:19
Венедиктова подписала представление об отстранении от должности судьи Вовка
14 августа 2020, 21:06
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »