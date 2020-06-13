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13 июня 2020, 14:11 7

Рекордная взятка: задержаны трое человек, дело хотели провернуть ко дню рождения Злочевского

13 июня 2020, 14:11 7
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Посредникам за передачу взятки предлагали 1 млн долларов
Посредникам за передачу взятки предлагали 1 млн долларов
Фото: из открытых источников
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По факту рекордной взятки, которую должны были передать руководству НАБУ и САП, задержаны трое человек. Деньги предназначались за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг руководителей НАБУ и САП.

На сегодняшний день задержаны три человека. Первое лицо - это работник Государственной налоговой службы, на сегодняшний день он занимает должность первого заместителя начальника главного управления ГНСУ в Киеве. Второе лицо имело или имеет, сейчас это проверяется, отношение к компании Burisma, и по нашим данным является доверенным лицом господина Злочевского. И третье лицо работник ГФС, по нашим данным - доверенное лицо Злочевского", - сообщил Сытник.

Как рассказал Сытник, дело в отношении Злочевского сначала расследовали в ГПУ, а затем оно было передано в НАБУ. Следствие по этому делу было приостановлено, так как происходил розыск подозреваемых.

Суть подозрения, по которому предлагалась неправомерная выгода заключается в причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на "РеалБанк" и легализации этих средств.

Он отметил, что сначала было предложение именно 1 млн долл. США за то, чтобы дело было передано просто в другие следственные органы. Позже предложили 5 млн долларов, но уже за закрытие дела. По словам Сытника, это рекордная сумма взятки в истории Украины.

"Эта практика была и раньше. Дела передавались, а затем в тех органах дела добросовестно закрывались. Так же было предложение и по этой ситуации. После отказа получения средств - было предложено 5 млн долл., но уже за закрытие уголовного производства, и принципиальная до 14 июня 2020 года", - добавил директор НАБУ.

Напомним, 14 июня это день рождения экс-министра Злочевского и взятки должны были побудить правоохранителей закрыть уголовное производство против экс-министра экологии Николая Злочевского ко дню его рождения.

У лиц, предлагавших взятку была спешка. Ведь завтра у господина Злочевского день рождения, был план достичь максимального результата — закрыть уголовное производство и обеспечить его возвращение в Украину”, - сказал Сытник.

Также в НАБУ опубликовали фото рекордной взятки.

Ранее сообщалось, что Ильяшенко, задержанный при попытке дать взятку в $6 млн, является человеком главы Офиса президента Андрея Ермака.

Так, 12 июня экс-чиновника задержали при передаче взятки в 6 млн долларов руководству НАБУ. Детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником взятки руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела.

взятка НАБУ САП Артем Сытник Назар Холодницкий Николай Злочевський
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