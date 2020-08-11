СБУ разоблачила многомиллионные злоупотребления при строительстве в зоне отчуждения

Коммерческие структуры "Укрбуда" оштрафовали на 117 миллионов гривен

Коммерческие структуры "Укрбуда" оштрафовали на 117 миллионов гривен

Фото: flickr

Сотрудники СБУ разоблачили руководство государственной корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях при проведении тендеров на строительство в зоне отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, речь идет о строительстве объектов хранения и перемещения радиоактивных отходов. В схеме были задействованы две фирмы, которые входят в состав "Укрбуда".

В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и ГП "НАЭК" Энергоатом ". Речь идет о строительстве 4-х ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завод по переработке жидких радиоактивных отходов", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен.

После проведенных проверок был выявлен факт сговора для манипулирования ценами и устранения конкурентов при проведении тендеров, что делает их неправомерными.

Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к необоснованному выделению более 26 миллионов гривен государственных средств. Материалы проверки Служба безопасности передала в Антимонопольный комитет", - добавили в СБУ.

Известно, что коммерческие структуры оштрафованы на 117 миллионов гривен и лишены права участвовать в государственных закупках сроком на 3 года.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отказал в ходатайстве прокурора САП относительно продления обязанностей экс-нардепу Максиму Микитасю.

Напомним, ранее детективы НАБУ объявили новые подозрения лицам, которые уже проходили по делу.

Главному фигуранту дела екснардепу Максиму Микитасю недавно пересмотрели меру пресечения, снизив размер залога в 50 млн гривен.