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11 августа 2020, 11:51 3

Ройтбурд идет на выборы в Одесский облсовет от партии "Европейская солидарность"

11 августа 2020, 11:51 3
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Фото: Facebook
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Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд сообщил, что собирается идти на выборы в Одесский облсовет от партии "Европейская солидарность". Он объяснил, что давно получил это предложение, но долго колебался, а решился после того, как депутаты отказались отменить решение о его освобождении с должности директора Художественного музея.

Об этом передає RegioNews со ссылкой на Facebook художника.

"Последней каплей стало заседание, голосования и небрежно брошенная фраза некоего господина от ОПЗЖ, который вальяжно раскинулся в депутатском кресле, большого любителя Маркеса и Борхеса, который принял это решение, не дожидаясь моего согласия. Этот человек три года льет на меня потоки лжи, клеветы и грязи... на который я не в состоянии ответить и противопоставить реальные факты его лжи и грязных домыслов. Ок. Облсовет так облсовет”, – написал Ройтбурд.

Он отметил, что идет не в оппозицию и не во власть и его не интересует политическая карьера – он идет, чтобы защищать музей и интересы культуры.

Я иду защищать интересы культуры, защищать будущее своего города. Я не член партии "Европейская солидарность”, но я благодарен ей за то, что она предоставила мне шанс отстаивать мою позицию не под стенами ОГА, а в сессионном зале”, – подчеркнул Ройтбурд.

Ранее сообщалось, что среди кандидатов на кресло мэра Одессы наибольшую поддержку имеет действующий городской голова Геннадий Труханов, а в городскую раду уверенно проходят "ОПЗЖ".

выборы политика Одесса партия конфликт
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