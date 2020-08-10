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10 августа 2020, 11:43 2

Прокуратура требует от заместителя мэра Черкасс вернуть в бюджет 170 тысяч грн

10 августа 2020, 11:43 2
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Он должен компенсировать средства, выплаченные чиновнице горсовета за незаконное увольнение
Он должен компенсировать средства, выплаченные чиновнице горсовета за незаконное увольнение
Фото: Facebook
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Заместитель городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко Игорь Волошин должен вернуть в государственный бюджет около 170 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает RegioNews.

Правоохранители считают, что Волошин, согласно решению суда, должен компенсировать средства, выплаченные Лилии Малищук из местного бюджета за ее незаконное увольнение.

Малищук занимала должность директора департамента организационного обеспечения, и была уволена в октябре 2018 года после конфликта с заместителем мэра Бондаренко Юрием Ботнарем.

Волошин ставил свою подпись под распоряжением об увольнении чиновницы, сейчас она работает в департаменте здравоохранения.

Установлено, что нарушения требований законодательства по вине ответчика обусловили поновление уволенного работника на работе и выплату за счет бюджета средств за вынужденные прогулы на основании решения суда", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черкассах неизвестные обещают денежные вознаграждения участникам АТО от имени мэра Бондаренко, он назвал такие объявления провокацией.

прокуратура Черкассы бюджет горсовет скандал Анатолий Бондаренко
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