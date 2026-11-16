В Харькове "бизнесмен" торговал машинами для ВСУ

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Правоохранители разоблачили мужчин, продававших автомобили. Оказалось, что эти машины ввозили в Украину якобы для военных.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, к схеме причастны 55-летний житель Харькова и 37-летний житель Чугуева. Они организовали ввоз в Украину автомобилей из ЕС. При этом дельцы оформляли это через общественную организацию с документами с ложными сведениями.

Однако военным эти автомобили не передавали. Впоследствии онлайн публиковались объявления о продаже. За два автомобиля мужчины получили 3 и 3,6 тысячи долларов.

"По результатам экспертизы, оценочная сумма нанесенного ущерба составляет более 8,9 миллиона гривен", - говорят пограничники.

Напомним, в Киевской области разоблачили злоумышленников, которые выдавали себя за волонтеров. Они обманули людей более миллиона гривен. Аферисты проводили онлайн-трансляции в TikTok и других интернет-ресурсах, выдавая себя за представителей Фонда Елены Зеленской, платформы UNITED24, БФ "Вернись живым", Красного Креста и UNICEF.