Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

49-летняя местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Он убедил ее предоставить ему конфидеционную информацию под предлогом защиты от несанкционированных действий. В результате аферист получил доступ к счету женщины и украл 103 тысяч гривен.

"Правоохранители еще раз призывают граждан не разглашать банковскую информацию неизвестным лицам, а также ни в коем случае не перечислять средства. Помните: именно таким образом аферисты присваивают ваши сбережения", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.