Фото иллюстративное

В Дубенском районе Ровенской области 30-летнюю женщину приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за кражу денег с банковского счета знакомого и несанкционированное вмешательство в интернет-банкинг

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, преступление произошло в мае этого года. Женщина отдыхала в компании знакомых по месту жительства в селе Редков. Во время встречи она подсмотрела пароль к интернет-банкингу одного из мужчин.

Впоследствии фигурантка попросила у знакомого телефон якобы для звонка. Однако вместо этого зашла в его онлайн-банкинг и перевела 20 тысяч гривен на другую банковскую карту.

Полицейские установили причастность женщины к преступлению и сообщили о подозрении. На время досудебного расследования суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Женщина находилась в следственном изоляторе.

Отмечается, что ранее она уже была судима за имущественное преступление. Новое правонарушение жительница Дубенского района совершила во время испытательного срока.

После завершения досудебного расследования обвинительный акт направили в суд. По результатам рассмотрения дела женщину приговорили к пяти годам и одному месяцу лишения свободы.

Напомним, что в Ровенском районе перед судом предстанет 26-летняя жительница поселка Мизоч, подозреваемая в похищении более 217 тысяч гривен с банковского счета подопечной своего мужа.