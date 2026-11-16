Фото: полиция Днепропетровской области

Российские войска в течение дня 16 ноября более 60 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Под ударом оказались шесть районов. Погибли два человека, еще 19 получили ранения, среди пострадавших — 16-летний парень

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Днепре в результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, многоквартирные дома, предприятия, склады, автомобили и сельскохозяйственная техника. Два человека погибли, еще 18 получили ранения. Среди пострадавших – 16-летний подросток.

В Днепровском районе российские войска атаковали Новоалександровскую, Слобожанскую, Любимовскую и Подгороднянскую общины. Повреждены частные дома, кафе и объекты инфраструктуры.

На Никопольщине под ударом были районный центр, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Мировская общины. В результате атак повреждены частные дома, предприятия, больница, склады, магазин и инфраструктура. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 67-летнего мужчину.

Также российские войска повредили инфраструктуру в Каменском, Кривом Роге и Песчанском обществе Самаровского района.

В Дубовиковской общине Синельниковского района произошел пожар.

Напомним, ранее россияне атаковали спасательный автомобиль в Харькове. Это произошло после того, как экстренные службы прибыли по месту предварительной атаки.