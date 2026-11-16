На Днепропетровщине мужчина поджег дом прежней

Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области будут судить мужчину, который поджег дом. Это было жилище его бывшей сожительницы

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в селе Шульговка. Муж поссорился с бывшей сожительницей и решил ей отомстить. Он воспользовался тем, когда ее не было дома, проник на территорию ее дома и с помощью газового баллончика и легковоспламеняющегося вещества поджег фасад и входную дверь. Огонь быстро распространился, в результате чего дом был полностью уничтожен.

Мужчина получил подозрение. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Напомним, что в Харькове судили мужчину за поджог авто. Машина принадлежала его бывшей девушке.