Фото: Нацполиция

Число погибших в результате российского удара по поселку Камышеваха Запорожской области 2 ноября возросло до 72 человек. Поисково-спасательные работы на месте атаки были завершены. Еще четыре человека остаются пропавшими без вести

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский в Facebook, передает RegioNews .

По его словам, среди погибших – спасатели, полицейские, работники гимназии и ЦНАПа, коммунальщики и медики. Также погибла учительница, которая ежедневно приходила к укрытию, чтобы проводить онлайн-уроки для детей, выехавших из общины.

"К сожалению, обстрел Камышевахи 2 ноября 2026 стал одним из самых трагических за время полномасштабной войны. Погибли 72 человека, в том числе спасатели, полицейские, работники гимназии и ЦНАПа, коммунальщики и медработники. Среди погибших - учительница, которая ежедневно приходила к из общества", - отметил Иван Выговский.

Поисково-спасательные работы продолжались две недели. Всё это время спасатели и полицейские работали под угрозой повторных российских атак. За этот период оккупанты нанесли по поселку 11 ударов, девять из них пришлись непосредственно на место проведения поисковых работ.

В результате повторных атак ранения получили трое полицейских и четверо спасателей. Также была повреждена специальная техника.

Для разбора завалов и поиска тел погибших привлекали инженерную технику и кинологи. Эксперты проводили исследование ДНК для идентификации погибших.

"Чтобы разобрать завалы и отыскать тела погибших людей, мы привлекли инженерную технику и кинологов. Непрерывно работали эксперты, проведшие десятки ДНК-исследований. Четыре человека остаются пропавшими без вести", — сообщил министр.

По его информации, еще четыре человека, которых удалось спасти в первые часы после удара, остаются в больнице под наблюдением медиков.

В то же время глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров уточнил , что 58 тел погибших деблокировали из-под завалов, один человек скончался в больнице. Гибель еще 13 человек установили по результатам ДНК-экспертиза.

Напомним, 2 ноября российские войска сбросили 9 авиабомб на подземную школу в Камышевахе , которая использовалась как пункт несокрушимости. Удар произошел в момент, когда люди получали гуманитарную помощь. Известно о 55 погибших.