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31 июля 2020, 21:20 3

"Луцкий террорист" объявил голодовку

31 июля 2020, 21:20 3
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Таким образом он протестует против условий содержания в СИЗО
Таким образом он протестует против условий содержания в СИЗО
Фото из открытых источников
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Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в центре Луцка и сейчас находится в следственном изоляторе, объявил голодовку.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ИА ВолыньPost.

По словам адвоката Сергея Тиможинского, Кривош объявил голодовку 30 июля из-за нарушения его прав, в частности - из-за немотивированного, по его мнению, применения наручников.

Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредств не применяли. Зато теперь наручники одевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Мол, теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как арестованного.

Защитник Кривоша также утверждает, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.

В то же время в пресс-службе прокуратуры области сообщили, что прокуроры систематически посещают СИЗО - никакие жалобы от заключенного на режим или условия содержания не поступали.

Напомним, сегодня в СБУ рассказали о ходе расследования дела "луцкого террориста".

СИЗО Луцк права террорист голодовка
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