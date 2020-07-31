"Луцкий террорист" объявил голодовку

Таким образом он протестует против условий содержания в СИЗО

Таким образом он протестует против условий содержания в СИЗО

Фото из открытых источников

Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с пассажирами в центре Луцка и сейчас находится в следственном изоляторе, объявил голодовку.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на ИА ВолыньPost.

По словам адвоката Сергея Тиможинского, Кривош объявил голодовку 30 июля из-за нарушения его прав, в частности - из-за немотивированного, по его мнению, применения наручников.

Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредств не применяли. Зато теперь наручники одевают каждый раз, когда выпускают из камеры. Мол, теперь в следственном изоляторе Кривоша удерживают уже как осужденного, а не как арестованного.

Защитник Кривоша также утверждает, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.

В то же время в пресс-службе прокуратуры области сообщили, что прокуроры систематически посещают СИЗО - никакие жалобы от заключенного на режим или условия содержания не поступали.

Напомним, сегодня в СБУ рассказали о ходе расследования дела "луцкого террориста".