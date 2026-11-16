Фото: Нацполиция

Трагедия произошла в селе Малая Березанка. Мужчина бросил взрывной предмет на территории частного дома

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно мужчина, который был военным в статусе СЗЧ, вероятно, взорвал гранату. В результате взрыва погибли четыре человека: сам военный, две женщины и 17-летняя девушка.

"Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются тип взрывного предмета и все обстоятельства трагедии", – говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Запорожье мужчина взорвал гранату прямо в кафе. Он не выжил.