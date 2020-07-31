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31 июля 2020, 16:43 3

Возле дома, в котором живет мэр Запорожья, работают спецслужбы

31 июля 2020, 16:43 3
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Местные жители обнаружили тут подозрительную сумку
Местные жители обнаружили тут подозрительную сумку
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Сегодня, 31 июля, возле дома, в котором проживает городской глава Запорожья Владимир Буряк, работают спецслужбы.

Соответствующее видео опубликовано в популярном паблике "Это Запорожье", передает Regionews.

Сообщается, что возле дома, в котором проживает Владимир Буряк, была обнаружена подозрительная сумка. На месте работают спецслужбы. Правоохранители обследуют местность с помощью обученных собак.

Эту информацию еще не комментировали ни мэр, ни полиция.

Regionews следит за развитием ситуации.

Напомним, сегодня стало известно, что заместителя мэра Черкасс Ботнаря хотели облить кислотой и расчленить.

полиция мэр ГСЧС Запорожье Владимир Буряк
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