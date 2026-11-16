Отключение света на весь день: в Укрэнерго назвали графики на 17 ноября

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В Украине 17 ноября продолжат действовать ограничение электроэнергии. Причина – последствия атак россиян на энергосистему

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Во вторник, 17 ноября, в части областей будут действовать плановые отключения электроэнергии:

• для промышленности – графики ограничения мощности;



• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

"Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 ноября после очередной атаки россиян в Украине произошел массовый блекаут. Особо сложную ситуацию фиксировали в Днепре, Харькове, Полтаве и Запорожье.