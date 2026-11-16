В Ровенской области Audi во время обгона столкнулась с мотоциклом

Фото: полиция Ровенской области

В селе Глинное Ровенской области произошло ДТП с участием автомобиля Audi и мотоцикла Loncin. В результате столкновения травмировались двое несовершеннолетних — водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир. Последнего в тяжелом состоянии доставили в больницу

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 15 ноября около 17:00 на улице Заречнянской в селе Глынне Рокитновской общины.

По предварительным данным правоохранителей, 25-летний житель Житомирской области, управляя автомобилем Audi, во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Loncin под управлением 16-летнего местного жителя.

В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист получил незначительные травмы. Его 16-летний пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейские также установили, что водитель мотоцикла не имел водительского удостоверения соответствующей категории, а транспортное средство не было зарегистрировано. Кроме того, ни водитель, ни пассажир не были в мотошлемах.

По факту аварии следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево , девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.