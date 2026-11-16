Появление Европы за трехсторонним столом: какие преимущества и минусы
Украина может получить поддержку на переговорах от европейцев
Украина может получить поддержку на переговорах от европейцев
Позитив:
1. Нельзя обсуждать европейскую безопасность без Европы. Теперь Европа присоединилась и может сказать свое слово.
2. Украина может получить поддержку на переговорах от европейцев, которые настроены помогать.
Негатив:
1. России практически удалось затянуть тему европейской архитектуры сохранности в рамку переговоров о завершении войны. Будут качать тему отступления НАТО к границам 1991 г. при поддержке США.
2. Европейское участие в переговорах будет использовано для раскола европейского единства, поскольку открыт вопрос, кто именно представляет Европу.
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