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31 июля 2020, 20:42 1

Под зданием МВД прошла акция ко второй годовщине нападения на Екатерину Гандзюк

31 июля 2020, 20:42 1
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Фото из открытых источников
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Сегодня, 31 июля, вторая годовщина нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Радио Свобода.

Акцию организовала инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Митингующие пришли к зданию МВД с требованием наказать виновных в убийстве Гандзюк, а также привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, которые пытались помешать расследованию нападения.

Участники акции скандировали лозунги в сторону министра внутренних дел Арсена Авакова, после чего зажгли файеры.

Напомним, 31 июля 2018 на активистку Екатерину Гандзюк совершили нападение, ее облили серной кислотой. После этого она с сильными ожогами попала в реанимацию, но 4 ноября умерла в больнице.

В заказе нападения на Гандзюк подозревают голову Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также в деле фигурирует Алексей Левин, которого считают организатором нападения на активистку.

Арсен Аваков МВД Екатерина Гандзюк активисты Владислав Мангер акция
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