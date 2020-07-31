Под зданием МВД прошла акция ко второй годовщине нападения на Екатерину Гандзюк

Активисты требовали у Авакова наказать виновных в ее смерти

Активисты требовали у Авакова наказать виновных в ее смерти

Фото из открытых источников

Сегодня, 31 июля, вторая годовщина нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Радио Свобода.

Акцию организовала инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Митингующие пришли к зданию МВД с требованием наказать виновных в убийстве Гандзюк, а также привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, которые пытались помешать расследованию нападения.

Участники акции скандировали лозунги в сторону министра внутренних дел Арсена Авакова, после чего зажгли файеры.

Акція під МВС "2 роки з дня нападу на Катю Гандзюк" pic.twitter.com/gKN98PFckM — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 31, 2020

Напомним, 31 июля 2018 на активистку Екатерину Гандзюк совершили нападение, ее облили серной кислотой. После этого она с сильными ожогами попала в реанимацию, но 4 ноября умерла в больнице.

В заказе нападения на Гандзюк подозревают голову Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также в деле фигурирует Алексей Левин, которого считают организатором нападения на активистку.