Экс-мера Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ

Соучастником Штепы был русский террорист Игорь Гиркин

Соучастником Штепы был русский террорист Игорь Гиркин

Фото: Нацполиция

Экс-мер Славянска Неля Штепа подозревается в убийстве офицера СБУ Геннадия Беличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

Об этом сообщает "Информационное сопротивление" со ссылкой на данные в Едином реестре досудебных расследований, передает RegioNews.

Известно, что 5 июня 2020 года в отдел полиции поступило заявление офицера СБУ Андрея Дубовика, который попросил допросить его в качестве потерпевшего по событиям того дня.

Согласно данным реестра, соучастником Штепы был русский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), которого называют одним из организаторов захвата пророссийскими боевиками Славянская и Краматорска.

По данным следствия, Штепа, Гиркин и другие лица вблизи Семеновки совершили убийство Геннадия Беличенко, а также причинили умышленные тяжкие телесные повреждения другим офицерам СБУ.

Материалы были внесены в ЕРДР 29 мая 2020 года.

Бывшего мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в создании террористических организаций и покушении на территориальную целостность Украины. Она пробыла в СИЗО до 20 сентября 2017 года, после чего суд отправил ее под домашний арест.

Напомним, против эксмера Славянска Нели Штепы открыли еще одно уголовное дело. Штепе инкриминируют умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений.