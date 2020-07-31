18:32  31 июля
В Офисе президента возразили, что кортеж главы государства систематически нарушает ПДД
14:27  31 июля
ГБР закрыло еще одно дело против Порошенко
17:37  31 июля
Сводка ООС: с начала суток оккупанты дважды нарушили перемирие
UA | RU
UA | RU
31 июля 2020, 17:09 7

Экс-мера Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ

31 июля 2020, 17:09 7
Читайте також українською мовою
Соучастником Штепы был русский террорист Игорь Гиркин
Соучастником Штепы был русский террорист Игорь Гиркин
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Экс-мер Славянска Неля Штепа подозревается в убийстве офицера СБУ Геннадия Беличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

Об этом сообщает "Информационное сопротивление" со ссылкой на данные в Едином реестре досудебных расследований, передает RegioNews.

Известно, что 5 июня 2020 года в отдел полиции поступило заявление офицера СБУ Андрея Дубовика, который попросил допросить его в качестве потерпевшего по событиям того дня.

Согласно данным реестра, соучастником Штепы был русский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), которого называют одним из организаторов захвата пророссийскими боевиками Славянская и Краматорска.

По данным следствия, Штепа, Гиркин и другие лица вблизи Семеновки совершили убийство Геннадия Беличенко, а также причинили умышленные тяжкие телесные повреждения другим офицерам СБУ.

Материалы были внесены в ЕРДР 29 мая 2020 года.

Бывшего мэра Славянска Донецкой области Нелю Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в создании террористических организаций и покушении на территориальную целостность Украины. Она пробыла в СИЗО до 20 сентября 2017 года, после чего суд отправил ее под домашний арест.

Напомним, против эксмера Славянска Нели Штепы открыли еще одно уголовное дело. Штепе инкриминируют умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений.

суд СБУ убийство сепаратизм Неля Штепа дело
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Заместителя мэра Черкасс Ботнаря хотели облить кислотой и расчленить, – следствие
31 июля 2020, 16:22
В Одесской области анонсировали масштабные антитеррористические учения
31 июля 2020, 14:49
В СБУ рассказали о ходе расследования дела "луцкого террориста"
31 июля 2020, 14:44
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы
Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »