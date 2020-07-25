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25 июля 2020, 14:51 7

Мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО

25 июля 2020, 14:51 7
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Ему оплатили 30 дней пребывания в "комфортных условиях"
Ему оплатили 30 дней пребывания в "комфортных условиях"
Фото: из открытых источников
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Одесская журналист Ирина Гриб оформила для мэра Одессы Геннадия Труханова сертификат на 30 дней на камеру с улучшенными условиями содержания в киевском следственном изоляторе.

Как передает Regionews, об этом журналист написала у себя в Telegram-канале.

Геннадий Леонидович, Ирочка знает, что вы привыкли к комфорту. И я очень переживаю, как вы себя будете чувствовать в СИЗО. Мне бы очень хотелось, чтобы вы чувствовали себя как дома", - отмечает журналист.

Стоимость сертификата на 30 дней составила 3186 гривен. Как отмечается в самом сертификате, воспользоваться услугой после предварительной оплаты возможно в течении шести месяцев.

Вы не переживайте, я обо всем позаботилась. Дарю вам сертификат на платную камеру в СИЗО. Вы не стесняйтесь — если нужно продлить, я обязательно это сделаю", — резюмировала Гриб.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп от "Слуги народа" обвинил мэра Одессы в нападении на местного активиста.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Денис Малюська сообщил о введении подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в СИЗО.

Одесса Геннадий Труханов мэр СИЗО тюрьма
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