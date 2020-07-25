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25 июля 2020, 17:56 5

Танкер Delfi так и не смогли поднять: оба троса оборвались

25 июля 2020, 17:56 5
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Буксиры закончили свою работу и отправились в порт
Буксиры закончили свою работу и отправились в порт
Фото: odessa.online
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Очередная попытка поднятия нефтетанкера Delfi потерпела крах. Оба троса, которые соединяли танкер с буксирами порвались. Несмотря на то, что канаты были стальными, они все равно не выдержали веса судна.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Так, около 15:30, почти сразу после начала попытки подъема танкера, у одного из буксиров порвался металлический трос. После этого, попытки сдвинуть судно с места прекратились, чтобы водолазы смогли осмотреть места крепления тросов.

Около 16:00 все работы вокруг затонувшего танкера приостановили, а оба буксира ("Австралия" и Balqis), задействованные в поднятии судна направились в сторону порта.

Также отмечается, что водолазы, которые отцепляли лопнувший трос, также закончили свою работу и уплыли.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля из Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно. Также стало известно, что подъем танкера Delfi в Одессе будет стоить почти 25 млн гривен.

Одесса экология море пляж Танкер
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