Танкер Delfi так и не смогли поднять: оба троса оборвались

Буксиры закончили свою работу и отправились в порт

Буксиры закончили свою работу и отправились в порт

Фото: odessa.online

Очередная попытка поднятия нефтетанкера Delfi потерпела крах. Оба троса, которые соединяли танкер с буксирами порвались. Несмотря на то, что канаты были стальными, они все равно не выдержали веса судна.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Так, около 15:30, почти сразу после начала попытки подъема танкера, у одного из буксиров порвался металлический трос. После этого, попытки сдвинуть судно с места прекратились, чтобы водолазы смогли осмотреть места крепления тросов.

Около 16:00 все работы вокруг затонувшего танкера приостановили, а оба буксира ("Австралия" и Balqis), задействованные в поднятии судна направились в сторону порта.

Также отмечается, что водолазы, которые отцепляли лопнувший трос, также закончили свою работу и уплыли.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля из Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно. Также стало известно, что подъем танкера Delfi в Одессе будет стоить почти 25 млн гривен.