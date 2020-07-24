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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
24 июля 2020, 12:30 6

Подъем танкера Delfi в Одессе будет стоить почти 25 млн гривен

24 июля 2020, 12:30 6
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Тендерные предложения от потенциальных участников будут принимать до 28 августа
Тендерные предложения от потенциальных участников будут принимать до 28 августа
Фото: Facebook
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Администрация морских портов Украины объявила тендер на подъем танкера Delfi в Одессе на сумму 24 млн 681 тыс. грн.

Об этом говорится на портале государственных закупок "Prozzoro", передает RegioNews.

Известно, что после подъема танкер отбуксируют в Черноморск. Тендерные предложения принимаются до 28 августа, а сам аукцион состоится 5 октября.

Согласно условиям торгов, победитель обязан убрать танкер до конца года.

Затем средства планируют взыскать с владельца танкера.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

Одесса Владислав Криклий тендер Delfi Мининфраструктуры Танкер
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