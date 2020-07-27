Подъем танкера Delfi: из судна произошла очередная утечка нефтепродуктов

Загрязнено около 100 квадратных метров

Загрязнено около 100 квадратных метров

Фото: Дело

Из затонувшего у берегов Одессы танкера Delfi случилась очередная утечка нефтепродуктов.

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

Очередная попытка поднять судно на киль провалилась, зато есть новое разлитие нефтепродуктов (ПДК) в воду. Загрязнено около 100 квадратных метров поверхности воды", - написал он.

По его информации, Госэкоинспекция в Одесской области отобрала пробы воды для лабораторного определения содержания ПДК. Так, было установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 4,8 раза, подчеркнул он.

Глава инспекции также напомнил, что к операции по поднятию танкера решили привлечь мощности Администрации морских портов Украины и ГСЧС.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля из Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно. Также стало известно, что подъем танкера Delfi в Одессе будет стоить почти 25 млн гривен.