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23 июля 2020, 20:05 5

СБУ выявила крупную растрату на реконструкции аэропорта "Борисполь"

23 июля 2020, 20:05 5
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Подрядчики незаконно присвоили почти 37 миллионов гривен
Подрядчики незаконно присвоили почти 37 миллионов гривен
Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины задокументировала масштабное разворовывание государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта «Борисполь».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что одна из коммерческих структур в 2017 стала победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту. Ее владельцы подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличность и присвоить почти 37 млн грн.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ проводят ряд обысков в офисах и по местам жительства фигурантов производства.

В доме одного из фигурантов правоохранители изъяли около $60 тысяч и свыше 1,5 млн грн, законность происхождения которых не подтверждено.

В настоящее время по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 июля силовики и налоговики обыскали объекты "Укрзализныци" в деле об уклонении от налогообложения.

СБУ хищение уголовное дело бюджетные деньги аэропорт Борисполь
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