СБУ выявила крупную растрату на реконструкции аэропорта "Борисполь"

Подрядчики незаконно присвоили почти 37 миллионов гривен

Подрядчики незаконно присвоили почти 37 миллионов гривен

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что одна из коммерческих структур в 2017 стала победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту. Ее владельцы подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличность и присвоить почти 37 млн грн.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ проводят ряд обысков в офисах и по местам жительства фигурантов производства.

В доме одного из фигурантов правоохранители изъяли около $60 тысяч и свыше 1,5 млн грн, законность происхождения которых не подтверждено.

В настоящее время по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 июля силовики и налоговики обыскали объекты "Укрзализныци" в деле об уклонении от налогообложения.