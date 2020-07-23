Для поиска "полтавского террориста" планируют поднять вертолеты

Мужчину ищут с собаками и квадрокоптерами, найдена брошенная им машина

Мужчину ищут с собаками и квадрокоптерами, найдена брошенная им машина

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Об этом сообщил пресс-офицер Полтавского облуправления полиции Роман Гришин, пишет Regionews со ссылкой на Кременчугскую газету.

Для поисков мужчины, который ранее захватил в заложники полицейского в Полтаве, привлечена нацгвардия и средства воздушной поддержки", - заявил Гришин.

По его словам, для поиска мужчины, который освободил заложника и убежал в лесополосу, привлечены не только полициейские, но и нацгвардейцы, кинологи с собаками и специалисты с квадрокоптерами. Ночью планируют использовать тепловизоры. Кроме того, решается вопрос о привлечении вертолетов.

Освободившийся из плена заложник – полковник полиции Виталий Шиян также принимает участие в поиске мужчины, который ранее его удерживал в заложниках.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Голова Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. Поиски Скрипника продолжаются до сих пор.