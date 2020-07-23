16:52  23 июля
Швейцария выделила 1,4 миллиона франков на обеспечение Донбасса водой
14:42  23 июля
Львовяне не хоят голосовать за кандидатов в мэры от "Слуги народа" - РЕЙТИНГ
17:12  23 июля
Информационную систему "Выборы" в этом году не обновят – ЦИК
UA | RU
UA | RU
23 июля 2020, 20:09 9

Для поиска "полтавского террориста" планируют поднять вертолеты

23 июля 2020, 20:09 9
Читайте також українською мовою
Мужчину ищут с собаками и квадрокоптерами, найдена брошенная им машина
Мужчину ищут с собаками и квадрокоптерами, найдена брошенная им машина
Фото: скрин видео
Читайте також
українською мовою

Штаб по поиску террориста развернут в селе Великий Байрак Миргородского района Полтавской области.

Об этом сообщил пресс-офицер Полтавского облуправления полиции Роман Гришин, пишет Regionews со ссылкой на Кременчугскую газету.

Для поисков мужчины, который ранее захватил в заложники полицейского в Полтаве, привлечена нацгвардия и средства воздушной поддержки", - заявил Гришин.

По его словам, для поиска мужчины, который освободил заложника и убежал в лесополосу, привлечены не только полициейские, но и нацгвардейцы, кинологи с собаками и специалисты с квадрокоптерами. Ночью планируют использовать тепловизоры. Кроме того, решается вопрос о привлечении вертолетов.

Освободившийся из плена заложник – полковник полиции Виталий Шиян также принимает участие в поиске мужчины, который ранее его удерживал в заложниках.

Напомним, 23 июля в Полтаве возле здания суда мужчина угрожал взорвать гранату, когда его пытались задержать. Он также взял в заложники полицейского.

Позже "полтавский террорист" обменял заложника на полковника полиции и поехал за город. Он требовал автомобиль, который правоохранители были вынуждены ему предоставить.

Голова Полтавской ОГА Олег Синегубов сообщил, что террорист едет с заложником в сторону Киева, его сопровождают полицейские автомобили. Позже он уточнил, что полиция готова к силовому захвату "полтавского террориста".

Позже Роман Скрипник, который угрожал взорвать гранату в Полтаве, отпустил взятого в заложники полковника полиции и скрылся в лесополосе. Поиски Скрипника продолжаются до сих пор.

Полтава полиция авто Полтавская область террорист Заложники
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Днепропетровщине перевернулась маршрутка: водитель скрылся с места ДТП
23 июля 2020, 19:19
"Луцкий террорист" не будет подавать апелляцию
23 июля 2020, 18:28
СБУ разоблачила преступников, которые терроризировали три области
23 июля 2020, 17:38
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Все публикации »
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Все блоги »