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23 июля 2020, 19:19 2

На Днепропетровщине перевернулась маршрутка: водитель скрылся с места ДТП

23 июля 2020, 19:19 2
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В больнице с травмами находятся 15 человек
Фото: Нацполіція Украины
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Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Газель Рута» произошло сегодня, 23 июля, около 15:30 вблизи села Шульговка в Петриковском районе Днепропетровской области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Днепропетровской области.

Полицейские установили, что автобус двигался по маршруту "Каменское – СТ "Чайка". Предварительно выяснено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся.

На момент аварии в транспорте находилось около 20 пассажиров. 15 человек доставлены в лечебное учреждение.

Водитель скрылся с места ДТП. В настоящее время принимаются меры для его задержания.

На месте ДТП работают полицейские. Событие зарегистрировано, решается вопрос об открытии уголовного производства.

На Днепропетровщине полиция работает на месте ДТП с маршрутным автобусом В результате дорожно-транспортного происшествия, что...

Опубликовано Полиция Днепропетровской области Четверг, 23 июля 2020 г.

Напомним, сегодня утром в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик: погибли четыре человека, еще четверо - в больнице.

ДТП полиция больницы маршрутки Днепр авария
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