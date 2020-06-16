Дело Гандзюк: пресс-секретарь Мангера обратилась к пресс-секретарю Зеленского

Юлию Мендель просят организовать встречу президента с адвокатами главы херсонского облсовета

Юлию Мендель просят организовать встречу президента с адвокатами главы херсонского облсовета

Фото: kherson.net.ua

Пресс-секретарь Владислава Мангера Галина Ляшевская обратилась к пресс-секретарю Владимира Зеленского Юлии Мендель с просьбой убедить президента встретиться с адвокатами Мангера.

Об этом Галина Ляшевская написала на странице в Facebook, пишет RegioNews

По словам пресс-секретаря Мангера, адвокатам "есть что сказать президенту по делу их подзащитного".

В частности, Ляшевская считает, что дело полностью сфабриковано и глава херсонского облсовета не виновен в смерти Екатерины Гандзюк. По мнению чиновницы, "Мангер – один из рейтинговых представителей власти нашего региона, и область не простит президенту незаслуженное линчевание лидера, мецената, учредителя и своего ДРУГА!"

При этом общественных активистов, выступающих за наказание Мангера, Ляшевская назвала "группкой радикально настроенных молодчиков, давящих на Президента в столице". Пресс-секретарь главы облсовета пишет, что у Херсонщины другое мнение о Мангере, его уважают в регионе и не верят в его причастность к убийству.

Поэтому Ляшевская считает, что президент обязан выслушать адвокатов Владислава Мангера.

Всё, о чём мы просим, это – аудиенции у Президента Украины Владимира Зеленского. В данном случае слово "обязан" всецело оправдано. Зеленский ОБЯЗАН выслушать адвокатов Мангера, изучивших от корки до корки все тома этого сфальсифированного дела. Нам есть, что сказать Гаранту. И речь эта будет опираться исключительно на факты – неопровержимые, железобетонные, неоспоримые, принципиальные, убедительные, непреложные ФАКТЫ!

Целью встречи Зеленского с адвокатами, по мнению Ляшевской, является "спасение хорошего человека от несправедливого осуждения, а самого гаранта – от роковой ошибки".

Iuliia Mendel, как журналист – журналисту; как пресс-секретарь – пресс-секретарю. Вам ли не знать: худшее, что человек... Опубліковано Galyna Liashevska Понеділок, 15 червня 2020 р.

Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Магнер.

11 июня стало известно, что Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонский областной совет.

12 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществить принудительный привод председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также Печерский районный суд Киева 15 июня принял решение о предоставлении разрешения на его задержание.

Сегодня, 16 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера для доставки в суд.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, комментируя решение суда, заявил о намерении обращаться в Европейский суд по правам человека.