Дело Гандзюк: пресс-секретарь Мангера обратилась к пресс-секретарю Зеленского
Пресс-секретарь Владислава Мангера Галина Ляшевская обратилась к пресс-секретарю Владимира Зеленского Юлии Мендель с просьбой убедить президента встретиться с адвокатами Мангера.
Об этом Галина Ляшевская написала на странице в Facebook, пишет RegioNews
По словам пресс-секретаря Мангера, адвокатам "есть что сказать президенту по делу их подзащитного".
В частности, Ляшевская считает, что дело полностью сфабриковано и глава херсонского облсовета не виновен в смерти Екатерины Гандзюк. По мнению чиновницы, "Мангер – один из рейтинговых представителей власти нашего региона, и область не простит президенту незаслуженное линчевание лидера, мецената, учредителя и своего ДРУГА!"
При этом общественных активистов, выступающих за наказание Мангера, Ляшевская назвала "группкой радикально настроенных молодчиков, давящих на Президента в столице". Пресс-секретарь главы облсовета пишет, что у Херсонщины другое мнение о Мангере, его уважают в регионе и не верят в его причастность к убийству.
Поэтому Ляшевская считает, что президент обязан выслушать адвокатов Владислава Мангера.
Всё, о чём мы просим, это – аудиенции у Президента Украины Владимира Зеленского. В данном случае слово "обязан" всецело оправдано. Зеленский ОБЯЗАН выслушать адвокатов Мангера, изучивших от корки до корки все тома этого сфальсифированного дела. Нам есть, что сказать Гаранту. И речь эта будет опираться исключительно на факты – неопровержимые, железобетонные, неоспоримые, принципиальные, убедительные, непреложные ФАКТЫ!
Целью встречи Зеленского с адвокатами, по мнению Ляшевской, является "спасение хорошего человека от несправедливого осуждения, а самого гаранта – от роковой ошибки".
Iuliia Mendel, как журналист – журналисту; как пресс-секретарь – пресс-секретарю. Вам ли не знать: худшее, что человек...Опубліковано Galyna Liashevska Понеділок, 15 червня 2020 р.
Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Магнер.
11 июня стало известно, что Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонский областной совет.
12 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществить принудительный привод председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также Печерский районный суд Киева 15 июня принял решение о предоставлении разрешения на его задержание.
Сегодня, 16 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера для доставки в суд.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, комментируя решение суда, заявил о намерении обращаться в Европейский суд по правам человека.