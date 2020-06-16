Офис Генпрокурора будет просить для Порошенко арест или 10 миллионов залога

Заседание по избранию меры пресечения назначено на 18 июня

Заседание по избранию меры пресечения назначено на 18 июня

Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о взятии пятого президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога в деле о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии "Украинской правде" и адвокат Порошенко Илья Новиков, пишет RegioNews.

По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, заседание по избранию меры пресечения назначено на 15:15 18 июня в Печерском суде.

Он также добавил, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.

Напомним, что 10 июня Офис генпрокурора сообщил Петру Порошенко о подозрении в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил главу Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко до превышения ею власти и служебных полномочий.