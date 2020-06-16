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16 июня 2020, 16:44 4

Офис Генпрокурора будет просить для Порошенко арест или 10 миллионов залога

16 июня 2020, 16:44 4
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Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать перед судом о взятии пятого президента Петра Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 миллионов гривен залога в деле о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в комментарии "Украинской правде" и адвокат Порошенко Илья Новиков, пишет RegioNews.

По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, заседание по избранию меры пресечения назначено на 15:15 18 июня в Печерском суде.

Он также добавил, что Порошенко прибудет в суд, несмотря на смерть его отца.

Напомним, что 10 июня Офис генпрокурора сообщил Петру Порошенко о подозрении в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил главу Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко до превышения ею власти и служебных полномочий.

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