Жену президента Зеленского Елену госпитализировали с двусторонней пневмонией
Жену Президента Украины Елену Зеленскую, у которой на прошлой неделе после ПЦР-обследования был обнаружен коронавирус, госпитализировали в больницу.
Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает RegioNews.
Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.
Также известно, что жена Президента находится в изоляции под наблюдением врачей.
В Офисе президента добавили, что проведенные 15 июня очередные ПЦР-тесты на COVID-19 президента Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.
Напомним, несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом.
12 июня стало известно, что супруга президента Елена Зеленская получила положительный тест на COVID-19. Президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением коронавируса у его жены Елены.