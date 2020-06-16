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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июня 2020, 10:40 44

Жену президента Зеленского Елену госпитализировали с двусторонней пневмонией

16 июня 2020, 10:40 44
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12 июня она получила положительный тест на COVID-19
Фото: Facebook
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Жену Президента Украины Елену Зеленскую, у которой на прошлой неделе после ПЦР-обследования был обнаружен коронавирус, госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает RegioNews.

Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Также известно, что жена Президента находится в изоляции под наблюдением врачей.

В Офисе президента добавили, что проведенные 15 июня очередные ПЦР-тесты на COVID-19 президента Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Напомним, несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом.

12 июня стало известно, что супруга президента Елена Зеленская получила положительный тест на COVID-19. Президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением коронавируса у его жены Елены.

коронавирус госпитализация больницы Елена Зеленская
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