Жену президента Зеленского Елену госпитализировали с двусторонней пневмонией

12 июня она получила положительный тест на COVID-19

12 июня она получила положительный тест на COVID-19

Фото: Facebook

Жену Президента Украины Елену Зеленскую, у которой на прошлой неделе после ПЦР-обследования был обнаружен коронавирус, госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает RegioNews.

Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.

Также известно, что жена Президента находится в изоляции под наблюдением врачей.

В Офисе президента добавили, что проведенные 15 июня очередные ПЦР-тесты на COVID-19 президента Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

Напомним, несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом.

12 июня стало известно, что супруга президента Елена Зеленская получила положительный тест на COVID-19. Президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением коронавируса у его жены Елены.