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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 июня 2020, 21:11 10

Зеленский переходит на карантинный режим работы из-за COVID-19 у его супруги

12 июня 2020, 21:11 10
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Круг лиц, с которыми он общается, будет ограничен охраной и ближайшими помощниками
Круг лиц, с которыми он общается, будет ограничен охраной и ближайшими помощниками
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением коронавируса у его жены Елены.

Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.

Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат", - говорится в сообщении.

По информации ОП, в Конституции не прописаны ситуации самоизоляции и карантина президента, поэтому был принят специальный протокол режима работы Президента.

Президент Украины ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются", - добавили в Офисе президента.

Кроме того, в этот период Зеленский не будет принимать участие в массовых мероприятиях, все рабочие поездки за пределы Киева отменяются. Круг лиц, с которыми он общается, будет ограничен охраной и ближайшими помощниками.

Напомним, 12 июня стало известно, что супруга президента Елена Зеленская получила положительный тест на COVID-19.

коронавирус Владимир Зеленский карантин Офис президента самоизоляция
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