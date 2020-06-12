Елена Зеленская заболела коронавирусом

Жена президента получила положительный тест на COVID-19

Жена президента получила положительный тест на COVID-19

У Елены Зеленской бессимптомное течение болезни. Первая леди чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи.

Это подтвердили в Офисе президента, пишет RegioNews

Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно соблюдал правила карантина и рекомендации Минздрава, а также, в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предыдущего теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.

Где и когда именно могло произойти заражение – пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендовано соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование.

Напомним, несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом.