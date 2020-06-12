09:44  12 июня
Коронавирус в Украине: второй день подряд почти 700 новых случаев
15:41  12 июня
Кабмин утвердил и направил в Верховную Раду обновленную программу действий
12:46  12 июня
Жесткий карантин: Кличко назвал условия для его возвращения
UA | RU
UA | RU
12 июня 2020, 14:14 109

Елена Зеленская заболела коронавирусом

12 июня 2020, 14:14 109
Читайте також українською мовою
Жена президента получила положительный тест на COVID-19
Жена президента получила положительный тест на COVID-19
Читайте також
українською мовою

У Елены Зеленской бессимптомное течение болезни. Первая леди чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи.

Это подтвердили в Офисе президента, пишет RegioNews

Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно соблюдал правила карантина и рекомендации Минздрава, а также, в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предыдущего теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.

Где и когда именно могло произойти заражение – пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендовано соблюдать самоизоляции и по возможности также пройти тестирование.

Напомним, несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом.

коронавирус Владимир Зеленский президент больные тесты Елена Зеленская
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Жесткий карантин: Кличко назвал условия для его возвращения
12 июня 2020, 12:46
Возле Кировоградского облсовета состоялась акция "Мыши Зеленского"
12 июня 2020, 12:38
Омелян обвинил в обысках президента Украины
12 июня 2020, 12:21
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Иван Галунга
Виктор Небоженко
Михаил Дяденко
Все блоги »