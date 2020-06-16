Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 666 новых случаев

Наибольшее количество больных СOVID-19 за сутки зафиксировали во Львовской, Ровенской и Волынской областях

Наибольшее количество больных СOVID-19 за сутки зафиксировали во Львовской, Ровенской и Волынской областях

Фото: pixabay.com

В Украине на 16 июня зафиксировано уже 32 476 случаев коронавируса, за последние сутки - 666 новых случаев. За сутки умерли 11 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки заболело 666 человек. Из них 52 ребенка, а также 63 медработника. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом, выздоровели 275 пациентов", - сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии заболело 32 476 человек, из них 2402 ребенка, а также 5600 медработников. В общем выздоровели 14 528 человек, а летальных случаев - 912.

Самое большое количество новых случаев заражения Covid-19 за сутки остается во Львовской области - 139 случаев. Также в лидерах Ровенская область - 104 случая и Волынская - 61.

Ситуация в регионах:

Винницкая область - 1455;

Волынская область - 1499;

Днепропетровская область - 1004;

Донецкая область - 338;

Житомирская область - 1101;

Закарпатская область - 1726;

Запорожская область - 531;

Ивано-Франковская область - 1809;

Кировоградская область - 590;

г. Киев - 3985;

Киевская область - 2049;

Львовская область - 3072;

Луганская область - 60;

Николаевская область - 321;

Одесская область - 1133;

Полтавская область - 279;

Ровенская область - 2473;

Сумская область - 228;

Тернопольская область - 1483;

Харьковская область - 1595;

Херсонская область - 183;

Хмельницкая область - 560;

Черновицкая область - 4013;

Черкасская область - 562;

Черниговская область - 427.

За минувшие сутки проведены 16 476 тестов, из них 9 376 исследований методом ПЦР и 7 097 исследований методом ИФА.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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