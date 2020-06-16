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Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 666 новых случаев
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16 июня 2020, 09:49 21

Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировано 666 новых случаев

16 июня 2020, 09:49 21
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Наибольшее количество больных СOVID-19 за сутки зафиксировали во Львовской, Ровенской и Волынской областях
Наибольшее количество больных СOVID-19 за сутки зафиксировали во Львовской, Ровенской и Волынской областях
Фото: pixabay.com
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В Украине на 16 июня зафиксировано уже 32 476 случаев коронавируса, за последние сутки - 666 новых случаев. За сутки умерли 11 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки заболело 666 человек. Из них 52 ребенка, а также 63 медработника. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксировано 11 летальных случаев. При этом, выздоровели 275 пациентов", - сообщил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии заболело 32 476 человек, из них 2402 ребенка, а также 5600 медработников. В общем выздоровели 14 528 человек, а летальных случаев - 912.

Самое большое количество новых случаев заражения Covid-19 за сутки остается во Львовской области - 139 случаев. Также в лидерах Ровенская область - 104 случая и Волынская - 61.

Ситуация в регионах:

Винницкая область - 1455;
Волынская область - 1499;
Днепропетровская область - 1004;
Донецкая область - 338;
Житомирская область - 1101;
Закарпатская область - 1726;
Запорожская область - 531;
Ивано-Франковская область - 1809;
Кировоградская область - 590;
г. Киев - 3985;
Киевская область - 2049;
Львовская область - 3072;
Луганская область - 60;
Николаевская область - 321;
Одесская область - 1133;
Полтавская область - 279;
Ровенская область - 2473;
Сумская область - 228;
Тернопольская область - 1483;
Харьковская область - 1595;
Херсонская область - 183;
Хмельницкая область - 560;
Черновицкая область - 4013;
Черкасская область - 562;
Черниговская область - 427.

За минувшие сутки проведены 16 476 тестов, из них 9 376 исследований методом ПЦР и 7 097 исследований методом ИФА.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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