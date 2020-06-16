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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 червня 2020, 10:40 61

Дружину президента Зеленського Олену госпіталізували із двобічною пневмонією

16 червня 2020, 10:40 61
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12 червня вона отримала позитивний тест на COVID-19
12 червня вона отримала позитивний тест на COVID-19
Фото: Facebook
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Дружину Президента України Олену Зеленську, у якої минулого тижня після ПЛР-обстеження було виявлено коронавірус, госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Офіс Президента України, передає RegioNews.

Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що дружина Президента перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.

В Офісі президента додали, що проведені 15 червня чергові ПЛР-тести на COVID-19 президента Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

Нагадаємо, кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що хотів інфікуватися коронавірусом.

12 червня стало відомо, що дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на COVID-19. Президент Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням коронавірусу у його дружини Олени.

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