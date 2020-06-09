Президент рассказал, как хотел заболеть коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно".
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".
Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", - сообщил президент.
Как отмечает Зеленский, в итоге от такой идеи отказались, - "Решили, что слишком. Что перебор".
И добавил, что его не простила бы семья. "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".
Напомним, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавируса.
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