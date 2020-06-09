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09 июня 2020, 08:48 14

Президент рассказал, как хотел заболеть коронавирусом

09 июня 2020, 08:48 14
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В итоге, от идеи отказались
В итоге, от идеи отказались
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере продемонстрировать людям, "что это страшно".

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".

Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", - сообщил президент.

Как отмечает Зеленский, в итоге от такой идеи отказались, - "Решили, что слишком. Что перебор".

И добавил, что его не простила бы семья. "Сказали бы, что я сумасшедший. И, в принципе, были бы правы".

Напомним, по состоянию на 8 июня, в Украине зафиксировано 27 462 случаев коронавируса.

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коронавирус Владимир Зеленский карантин болезнь президент
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