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15 июня 2020, 21:30 8

Несмотря на коронавирус у жены, Зеленский продолжает работать в офисе

15 июня 2020, 21:30 8
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Президент чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тест на COVID-19
Президент чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тест на COVID-19
Фото: Цензор. нет
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Владимир Зеленский не может делегировать свои полномочия, а поэтому продолжает ездить на работу в офис.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, пишет RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский посещает офис, поскольку он не может делегировать полномочия, а некоторые из его функций можно выполнять только из офиса", – прокомментировала пресс-секретарь главы государства.

По ее словам, Муж чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тест на коронавирус. Все результаты тестов - отрицательные.

Напомним, ранее сообщалось, что президент переходит на карантинный режим работы из-за COVID-19 у его жены.

О том, что Елена Зеленская заболела коронавирусом стало известно 12 июня. Сообщалось, что болезнь у первой леди протекает в легкой форме.

коронавирус Владимир Зеленский Офис президента президент работа тесты Елена Зеленская
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