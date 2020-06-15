Несмотря на коронавирус у жены, Зеленский продолжает работать в офисе

Президент чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тест на COVID-19

Президент чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тест на COVID-19

Фото: Цензор. нет

Владимир Зеленский не может делегировать свои полномочия, а поэтому продолжает ездить на работу в офис.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, пишет RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский посещает офис, поскольку он не может делегировать полномочия, а некоторые из его функций можно выполнять только из офиса", – прокомментировала пресс-секретарь главы государства.

По ее словам, Муж чувствует себя хорошо и ежедневно сдает тест на коронавирус. Все результаты тестов - отрицательные.

Напомним, ранее сообщалось, что президент переходит на карантинный режим работы из-за COVID-19 у его жены.

О том, что Елена Зеленская заболела коронавирусом стало известно 12 июня. Сообщалось, что болезнь у первой леди протекает в легкой форме.