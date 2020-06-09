Перестрелка в Броварах: полиция провела обыски в еще одного организатора

Ему заочно сообщили о подозрении

Ему заочно сообщили о подозрении

Фото: МВД

9 июня полицейские повели обыски у организатора группировки, члены которой обеспечивали так называемую "крышу" нелегальным перевозчикам.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Мероприятия проводились по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях", - сообщили в полиции.

Известно, что правоохранители изъяли оружие, патроны различного калибра, ножи и черновые записи.

В Нацполиции добавили, что одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация. В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков. 31 мая уже 11 участников вооруженного конфликта в Броварах были взяты под стражу.