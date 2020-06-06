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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июня 2020, 17:11 11

В полиции рассказали, почему не проверяли хищение 150 тысяч тонн зерна в Госрезерве

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06 июня 2020, 17:11 11
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Оно хранилось на случай форс-мажорной ситуации
Фото: flickr
Оно хранилось на случай форс-мажорной ситуации

Оснований для проведения проверок наличия 150 тысяч тонн зерна в Госрезерве не было из-за того, что внутренняя система аудита показывала, что там все хорошо.

Об этом "Укринформу" сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол, передает RegioNews.

По его словам, обвинения полиции в бездействии не имеют оснований, так как для возбуждения дела должно быть документальное подтверждение нарушений.

До сегодняшнего дня во время внутренних и государственных проверок в этой системе результаты показывали, что там все хорошо. А когда отчеты аудиторских проверок государственного предприятия показывают, что подобных оснований нет, то о каком расследовании могла идти речь?", - сказал Апостол.

Также советник министра сообщил, что на трех предприятиях Госрезерва началась государственная аудиторская проверка, и во вторник он должен встретиться со следователем.

Следствие в этом деле имеет ряд конкретных, вопиющих фактов. Но на это все нужно время - перемерить, перевесить, проверить каждую цифру. Была проведена лишь часть аудита, в пяти областях. И такой результат ... Цифры просто ужасают. Но это произошло не сегодня и не вчера. Это продолжалось годами", - добавил чиновник.

Напомним, ранее СБУ возбудила уголовное производство из-за хищения на трех предприятиях Госрезерва почти 150 тысяч тонн зерна, которые должны были храниться на случай форс-мажорной ситуации.


Госрезерв зерно коррупция полиция МВД
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