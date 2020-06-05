Сожженный на митинге против Авакова милицейский "бобик" выставили на аукцион
Автомобиль УАЗ 469, который 5 июня разрисовали и подожгли участники митинга за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, выставили на аукцион.
Об этом в Facebook сообщил активист Николай Выговский, передает RegioNews.
Внимание, аукцион! Лот - памятник мусорскому произволу с сегодняшней акции за отставку Авакова", - написал Выговский.
Он иронизирует, что УАЗ 469 почти на ходу и прошел коллективный тюнинг. По его словам, стартовая цена "бобика" - 10 тысяч грнивен, минимальный шаг - 500 гривен. Аукцион будет продолжаться до 21:00 10 июня.
Все собранные средства пойдут на борьбу за лучшую судьбу украинской правоохранительной системы", - добавил активист.
Напомним, 5 июня в Киеве под зданием Верховной Рады состоялась акция за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Митингующие привезли автомобиль УАЗ 469, на таких авто ездила милиция в 90-х. Активисты назвали его памятником полицейской реформы, перевернули на бок и забросали файерами.
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