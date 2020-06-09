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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 червня 2020, 18:42 11

Перестрілка в Броварах: поліція провела обшуки в ще одного організатора

09 червня 2020, 18:42 11
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Йому заочно повідомили про підозру
Йому заочно повідомили про підозру
Фото: МВС
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9 червня поліцейські повели обшуки в організатора угруповання, члени якого забезпечували так званий "дах" нелегальним перевізникам.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Заходи проводилися за місцями можливого проживання організаторів та учасників перестрілки у Броварах, а також в офісних приміщеннях", - повідомили в поліції.

Відомо, що правоохоронці вилучили зброю, набої різного калібру, ножі та чорнові записи.

В Нацполіції додали, що одному із організаторів заочно повідомлено про підозру за статею "хуліганство" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.

Як повідомляє мер Броварів Ігор Сапожко, ймовірною причиною перестрілки в Броварах стала напружена ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація. У Київській області у зв'язку з перестрілкою в Броварах правоохоронці ввели план-перехоплення, співробітники поліції розшукують 5 автомобілів.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. В Житомирській області правоохоронці перехопили п'ятьох учасників ранкового події.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки у Броварах, включаючи замовників. 31 травня вже 11 учасників збройного конфлікту в Броварах були взяті під варту.

обшук кримінал поліція перестрілка Бровари
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