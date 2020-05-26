Российские кондитеры судятся с "Roshen" за этикетки "Ромашки"

Европейский суд пока на стороне россиян

Фото: "Рошен"

Европейский суд пока на стороне россиян

Московская компания «Рот Фронт» (Rot Front) хочет через суд Евросоюза запретить украинской корпорации Roshen использовать в ЕС этикетку конфет «Ромашка» с изображением ромашки.

Об этом говорится в решении Европейского суда общей юрисдикции, пишет RegioNews.

Российская фирма считает, что Roshen не имеет права использовать такой внешний вид этикетки, потому что он похож на их продукцию, поэтому потребитель может перепутать производителя. А "Рот Фронт" зарегистрировала эту этикетку ранее.

Российская компания "Рот Фронт" судится с "Roshen" за "Ромашку" в Европейском суде общей юрисдикции с 2017 года.

Фото: Главком

В декабре 2016 года украинская компания подала заявку на регистрацию этикетки, но в 2017-м российская компания обжаловала это намерение.

В июле 2018 года суд удовлетворил заявку российской фирмы и отклонил заявку "Roshen".

В ноябре 2018-го суд уже удовлетворил требование украинцев — отменил первое решение и признал, что этикетки не настолько похожи, чтобы потребители их путали.

13 мая 2020 года суд отменил последнее решение и снова встал на сторону российской компании.

Судебные расходы за "Рот Фронт" должен уплатить Бюро интеллектуальной собственности Евросоюза, а "Roshen" должна погасить свои расходы сама.

Если "Roshen" будет стоять на своем, сдуова волокита продолжится. Европейский суд общей юрисдикции является судом первой инстанции, его решение можно обжаловать в Европейском суде.

Напомним, корпорация "Roshen" принадлежит народному депутату, лидеру фракции Европейская солидарность", пятому президенту Украины Петру Порошенко.

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