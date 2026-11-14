Зеленский о деле "Карфаген": Клименко, Выговский и Залежь не причастны, но будут кадровые изменения

Фото: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что министры и чиновники, чьи фамилии фигурируют в разговорах участников дела "Карфаген", по информации правоохранителей и антикоррупционных органов, не причастны к контактам с преступной группировкой

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами, пишет Укринформ, передает RegioNews .

Отвечая на вопрос о возможных кадровых решениях после обнародования материалов по делу "Карфаген", президент заявил, что проверял информацию о министре внутренних дел Игоре Клименко, председателе Национальной полиции Иване Выгивском и руководителе департамента контрразведки СБУ Александре Покладе.

"Вы могли проверить, что ни Клименко, ни Выговский, ни лично Залежь не имеют к этому никакого отношения. Об этом я знаю от правоохранителей и антикоров. Со всеми говорил по несколько раз. История очень неприятная, очень неправильная. Но есть расследование, и я поддерживаю это расследование. И будут еще кадровые изменения."

По словам президента, он также отдельно спрашивал представителей НАБУ и САП, имеют ли у них доказательства причастности к контактам с фигурантами дела лиц, чьи фамилии упоминаются на записях.

"У вас что-то есть на них?" — спрашивал Зеленский у представителей антикоррупционных органов.

По его словам, они ответили отрицательно.

"Ни у Ляшко, ни у Клименко, ни у Арахамии никакого отношения к каким-либо контактам с этими людьми нет", — рассказал президент их ответ.

Отдельно президент заявил, что деятельность группировки "Химпром" необходимо полностью прекратить. Для этого, по его словам, необходима не только работа украинских правоохранителей, но и международное сотрудничество.

Зеленский сообщил, что группировка, по имеющейся оперативной информации, уже распространяет свою деятельность на другие страны.

"Такие риски есть и в других странах. Они уже зашли в Польшу, пытаются зайти в Германию - это то, о чем мы говорили и о чем есть оперативная информация", - рассказал глава государства.

Он также предположил, что деятельность группировки может поддерживать спецслужбы разных стран, а ее участники используют значительные финансовые ресурсы для установления связей с представителями государственных институтов.

"Это люди с неограниченным финансовым потоком, которые пытаются покупать людей в разных институтах годами — и не только в Украине", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что противодействовать группировке должны не только украинские спецслужбы, но и правоохранительные органы других государств, в том числе США.

Напомним, суд отправил генерала под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

13 ноября при бывшем первом заместителе начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности генерале Сергее Дуке внесли полную сумму залога – 65 млн грн

Что известно о задержании генерала СБУ

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь шла о генерале Сергее Дуке.

Впоследствии НАБУ и САП заявили, что в рамках операции "Карфаген" разоблачена преступная организация , которая систематически подкупала высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников. Позже глава ведомства Александр Поклад уволил работников спецслужбы , ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген".

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука во время обыска угрожал детективам пистолетом, а также разбивал молотком телефоны и уничтожил жесткий диск.

Операция "Карфаген": подробности

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации , которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

"Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;

"Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";

"Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Владимир Ценов: чиновник Нацполиции;

"Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;

"Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;

"Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Дело охватывает не только СБУ, но и представителей Нацполиции, прокуратуры и криминальной среды.

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции "Карфаген".

Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции. Чиновника взяли под стражу на 60 дней – до 3 января 2027 года включительно.

6 ноября заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александра Демьянчука отправили под стражу до 2 января следующего года.

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